القضية الأولى لأمل كلوني ضد "داعش" تُثير قلق زوجها

كشف الممثل الأميركي جورج كلوني، عن قلقه من تعرض عائلته إلى الخطر، بعد أن تولت زوجته المحامية، من أصلٍ لبناني أمل علم الدين، قضيتها الأولى ضد داعش.

وصرَّح كلوني لدى حديثه عن فقدان خصوصيته بسبب نجوميته، أن مشكلاتٍ أمنية حقيقية تهدده بشكلٍ يومي منذ أن تولت زوجته قضيةً تخص داعش، حيثُ تقوم أمل بالترافع أمام محكمةٍ فرنسية، كممثلة عن موكلتها نادية مراد، البالغة من العمر 23 عامًا، والتي تقول أنها أُسرت من قبل مقاتلي "داعش" في عام 2014.

وقال كلوني في معرضِ حديثه، "لا نريد أن يكون أطفالنا أهدافًا، لذا يجب أن نولي اهتمامًا لذلك، لكننا نعيش حياتنا أيضًا، لا نختبئ في الزوايا"، وأضاف، "كنت أرغبُ أنا وزوجتي في التنزّه مع أطفالنا في سنترال بارك، ولكنه أمرٌ غير ممكن".

اقرا ايضاً:

حقيقة دفع جورج كلوني 522 مليون دولار للانفصال عن أمل علم الدين

Advertisements

وطلبت أمل من مجلس الأمن الدولي، في الشهر الماضي، محاكمة الإرهابيين في العراق وسوريا، بتهمة الاغتصاب، وقالت إنه يتعين على المجلس، في حال لم يستطع وقف فظائع العنف الجنسي، من الحدوث أثناء النزاعات، فعلى الأقل يجب عليه معاقبة مرتكبيها.

وهذه ليست المرة الأولى التي يعاني فيها الزوجان من التهديدات الأمنية، فقبل 3 سنوات حصل جورج على أمرٍ تقييدي مدته خمس سنوات ضد رجل هدد بإيذاء الزوجين.

قد يهمك ايضاً:

توأم جورج كلوني من أمل علم الدين يظهران لأول مرة

تعرَّف على حقيقة قصة طلاق جورج كلوني وأمل علم الدين وتكلفته