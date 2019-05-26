تفاصيل ومعلومات مثيرة عن "شخصية البومة" الليلية

هناك العديد من الشخصيات باختلاف أنواعها وطبائعها، ومن ضمنها الشخصية الليلية والتي يطلق عليها في علم النفس شخصية البومة، وهي شخصية لها العديد من الطبائع المختلفة والمميزة في بعض الأحيان، وسنتعرف عليها خلال الأسطر الأتية، وذلك وفقا لموقع " entertainism".

لها العديد من الطبائع المختلفة والمميزة، وتتميز ببعض الأشياء المميزة فهي من الشخصيات التي ترغب في الجلوس في الليل، ولا ترغب في النزول أو التعامل بالنهار، وترغب في العمل والاستيقاظ وممارسة الحياة أثناء الليل، ولا تستطيع التعامل مع البشر في النهار لأنها تنام بالنهار وتستيقظ في الليل.

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نتيجة للإكثار من تناول كميات كبيرة من الطعام في الليل، فهذا يجعلهم يعانون من زيادة كبيرة في الوزن، وأيضا يصبحون أكثر عرضة للإصابة ببعض الأمراض كارتفاع نسبة الكولسترول في الدم، ويصبحون أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب.

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هذا النوع من الشخصيات يصابون بشكل كبير بالإجهاد والتوتر، ولذا يجب توخي الحذر وتجنب التعرض للضغوط النفسية حفاظا علي الصحة وتجنب كثير من المشاكل والأمراض

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