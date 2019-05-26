تسويق اختبار تشخيصي للكشف عن الأجسام المضادة لفيروس زيكا

واشنطن - لايف ستايل
سمحت اليوم إدارة الغذاء والدواء الأميركية "FDA" بتسويق اختبار تشخيصي للكشف عن الأجسام المضادة لفيروس زيكا في دم الإنسان.
ويعد اختبار "ZIKV Detect 2.0 IgM Capture ELISA" هو أول اختبار تشخيصي لفيروس زيكا Zika وسمحت "FDA" بتسويقه في الولايات المتحدة.
وقال "نيد شاربلس" ، دكتوراه في الطب ومفوض إدارة الأغذية والعقاقير: "في بداية تفشي فيروس زيكا، عندما لم يكن يُعرف سوى القليل عن المرض أوكيفية تشخيصه، عملت إدارة الأغذية والعقاقير بسرعة مع الشركات المصنعة لتشجيع تطوير اختبارات التشخيص والتأكد من توفرها باستخدام الطوارئ لدينا"
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وتابع "شاربلس": "يعتبر تفويض التسويق اليوم دليلاً رائعًا على عمل إدارة الأغذية والعقاقير لحماية الصحة العامة في حالات الاستجابة للطوارئ.
وينتقل فيروس زيكا إلى البشر من خلال لدغة بعوضة من فصيلة الزاعجة المصرية المصابة.
وفي حين أن العديد من الأشخاص المصابين بعدوى فيروس زيكا لا يتعرضون لأي أعراض، إلا أن الفيروس يمكن أن يشكل مخاطر جسيمة على الصحة العامة.
وأشار الباحثون إلى أن الروابط بين عدوى فيروس زيكا والمضاعفات العصبية التى تحدث (أي متلازمة جيلان باري)، وكذلك صغر الرأس والنتائج السيئة الأخرى المرتبطة بعدوى فيروس زيكا أثناء الحمل، زادت من أهمية إجراء اختبارات تشخيصية فيروس زيكا.
وفي عام 2016، أعلنت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أنه تم الإبلاغ عن انتقال فيروس زيكا المحلي المحدود الذي ينقله البعوض في الولايات المتحدة القارية.
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