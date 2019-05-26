صحيفة بريطانية تُحذِّر الأم الحامل مِن تناول رقائق البطاطس المقلية

حذَّرت صحيفة The Sun البريطانية من مخاطر تناول الكثير من رقائق البطاطس المقلية، والتى يمكن أن تؤثر على نمو الجنين، حيث تحتوي رقائق البطاطس على دهون أوميغا 6، والتي تسمى حمض "اللينوليك"، والتي كان يعتقد سابقًا بأن لها فوائد صحية.

وشددت الصحيفة على أن تناول الكثير من رقائق البطاطس يمكن أن يؤثر على نمو أطفالهن الذين لم يولدوا بعد، وفقا إلى دراسة جديدة، موضحة أن رقائق البطاطس تحتوي على دهون "أوميغا 6"، تسمى حمض "اللينوليك"، والتي كان يعتقد سابقًا بأن لها فوائد صحية، بما في ذلك خفض مستويات الكوليسترول في الدم.

وأضافت الصحيفة أنه بعد إطعام الفئران بثلاثة أضعاف المدخول اليومي الموصى به من حمض اللينوليك، وجد الباحثون أنه يقلل من الهرمونات التي تنظم نمو أطفالهم الذين لم يولدوا بعد، كما أثر على وظائف الكبد، وزيادة البروتينات التي تسبب تقلصات في الرحم، وفقا لمجلة علم وظائف الأعضاء

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في الآونة الأخيرة فقط تم إخبار الناس بالتوقف عن استهلاك الدهون أوميغا 6، والذي كان يعتقد من قبل بأنه يساعد على خفض نسبة الكوليسترول في الدم.

وقال كبير مؤلفي الدراسة، الدكتورة دين سكيلي، من جامعة جريفيث: "من المهم بالنسبة للمرأة الحامل أن تفكر في نظامها الغذائي، وأن بحثنا هو مثال آخر على أن تناول الكثير من نوع معين من المغذيات، يمكن أن يكون له تأثير سلبي على ينمو الطفل".

قام الباحثون في جامعة جريفيث في كوينزلاند، بأستراليا، بتغذية الفئران لمدة 10 أسابيع على نظام غذائي يحتوي على نسبة عالية من حمض "اللينوليك" وتزاوجهم، وقاموا بعد ذلك بالتحقق في آثار النظام الغذائي على حملهم وتطور نسلهم، ووجدوا أيضًا أن أمهات الفئران التي تستهلك كميات كبيرة من حمض" اللينوليك"، لديها عدد أقل من الأطفال الذكور.

ومع ذلك، على الرغم من النتائج، لا يُعرف ما إذا كانت التأثيرات نفسها ستُلاحظ في البشر، وما هي كميات حمض "اللينوليك" الضارة.

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