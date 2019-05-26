أغذية صحية "خادعة" تُسبِّب زيادة سريعة في الوزن

تعد البدانة من أمراض العصر الآخذة بالانتشار بسرعة في العالم، إذ يرجع كثير من الأخصائيين السبب في ذلك إلى اتباعنا لنمط حياة غير صحي، وتناول أغذية تسبب زيادة في الوزن، رغم الاعتقاد السائد بكونها صحية، وأشار تقرير نشره موقع مجلة "نيوزويك" الأميركية إلى أن خبراء التغذية يحمّلون عددا من الأطعمة التي يعتقد كثيرون أنها صحية، مسؤولية زيادة أوزان من يتناولها، إذ يلعب عامل التسويق دورا مؤثرا في إقناع هؤلاء بفوائد تلك الأغذية.

تتبيلة السلطات

تحتوي هذه الإضافات على نسبة مرتفعة من السكر وشراب الذرة عالي الفركتوز، إلى جانب كميات لا يستهان بها من المواد الحافظة والتي تسهم في زيادة الوزن.

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المنتجات الخالية من الغلوتين

يعدّ تناول هذه الفئة من المنتجات خيارا جيدا لمن يعاني من حساسية الغلوتين، إلا أن الأمر ليس كذلك لمن يأكلها رغبة منه في تخفيض الوزن، كونها تحتوي على السكر وتكون غنية بالسعرات الحرارية.

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الحساء المعلّب

تضم عبوات الحساء المعلّب، حتى وإن كانت تحمل لصاقة تشير إلى أنها قليلة الدسم، نسبة مرتفعة من الملح، تؤدي لزيادة في الوزن كونها تؤدي إلى احتباس السوائل في الجسم.

الفوشار

بخلاف ما يظن كثيرون ممن يتبعون حمية غذائية بأن تناول الفوشار لا يزيد الوزن، فأظهرت الدراسات أن هذا النوع من "المسليات"، خصوصا الذي يعد بالمايكروويف، يكون غنيا بالدهون غير المشبعة والأملاح.

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