شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب الولادة المبكرة وتأثيرها على صحة الطفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 9 أشهر هى فترة الحمل الطبيعية التى تمر بها أى سيدة، وفيها يكتمل نمو الطفل وجميع أعضائه، لكن قد تتعرض بعض السيدات للولادة المبكرة وفيها يتعرض الطفل لمشاكل صحية بسبب عدم اكتمال أعضائه وتتعرض الأم أيضا لمضاعفات صحية.

وحسب ما ذكره موقع webmd فإن هناك أسباب عديدة للولادة المبكرة وهى..

أسباب الولادة المبكرة

- الحمل فى توأم قد يزيد من خطر الإصابة بالولادة المبكرة.

- التعرض لولادة مبكرة من قبل قد تزيد من خطر الإصابة بولادة مبكرة مرة أخرى.



ولادة

- وجود فترة قليلة بين حمل وآخر، قد يسبب الإجهاض أو الولادة المبكرة، لذلك ينصح بوجود وقت كافٍ بين الحملين.

- وجود مشكلة فى عنق الرحم أو المشيمة.

- بعض الحالات المزمنة، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكرى، قد تتعرض للولادة المبكرة إذا لم يتم ضبط مستوى السكر والضغط واتباع الإرشادات التى يصفها الطبيب.

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- التعرض للإجهاض التلقائى أو الإجهاض المتعمد عدة مرات.

- التعرض لزيادة أو نقصان الوزن قبل الحمل.



ولادة مبكرة

- تدخين السجائر أو تناول المشروبات الكحولية.

- التعرض للضغط النفسى والعصبى يزيد من خطر الإصابة بالإجهاض أو الولادة المبكرة.

- الإصابة بعدوى فى الجهاز التناسلى.

ولتجنب الولادة المبكرة ينصح السيدات دائما بالاهتمام بصحتهن والمتابعة الدورية مع الطبيب للاطمئنان على صحة ووزن الجنين، ويجب على مرضى السكر والضغط قياسهما بانتظام منعا لحدوث أى مضاعفات، فالولادة المبكرة قد تعرض الطفل لمشاكل صحية كبيرة أبرزها التشوهات الخلقية والشلل الدماغى.