- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن انعش نفسك.. 7 فوائد لعصير البطيخ فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - البطيخ من أشهر فواكه الصيف التى يفضلها الكثيرون ففضلاً عن مذاقه الطيب إلا أنه يحتوى على كمية كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الجسم والبشرة، ويعتبر عصير البطيخ من العصائر التى تساعد على علاج جفاف الجسم والوقاية من ضربة الشمس.ويقدم الخليج 365 فوائد عصير البطيخ وفقًا لما ذكره موقع healthline
عصير البطيخ
1: يحتوى البطيخ على بعض الخصائص والفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمى وحمايته من الالتهابات.
2: يعمل على تفتيت الحصوات والتخلص من الأملاح والترسبات فى الجسم.
3: يعالج جفاف الجسم ويحميه من ضربات الشمس والإجهاد والتعب بسبب الحر.
عصير
4: يقاوم العطش ويساعد على تنشيط الكبد ويحميه من الأمراض والفيروسات التى يتعرض لها.
5: يحتوى على نسبة كبيرة من المياه التى تعمل على رشاقة وجمال الجسم وحمايته من مرض السمنة.
6: يحتوى على بعض الخصائص التى تحد من خطر الاصابة بالأمراض السرطانية.
7: يحافظ عصير البطيخ على صحة القلب والأوعية الدموية ويحميه من المشاكل التى يتعرض لها.
كانت هذه تفاصيل خبر انعش نفسك.. 7 فوائد لعصير البطيخ فى الصيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.