شكرا لقرائتكم خبر عن انعش نفسك.. 7 فوائد لعصير البطيخ فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - البطيخ من أشهر فواكه الصيف التى يفضلها الكثيرون ففضلاً عن مذاقه الطيب إلا أنه يحتوى على كمية كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الجسم والبشرة، ويعتبر عصير البطيخ من العصائر التى تساعد على علاج جفاف الجسم والوقاية من ضربة الشمس.



عصير البطيخ

ويقدم الخليج 365 فوائد عصير البطيخ وفقًا لما ذكره موقع healthline

1: يحتوى البطيخ على بعض الخصائص والفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمى وحمايته من الالتهابات.

2: يعمل على تفتيت الحصوات والتخلص من الأملاح والترسبات فى الجسم.

3: يعالج جفاف الجسم ويحميه من ضربات الشمس والإجهاد والتعب بسبب الحر.

Advertisements



عصير

4: يقاوم العطش ويساعد على تنشيط الكبد ويحميه من الأمراض والفيروسات التى يتعرض لها.

5: يحتوى على نسبة كبيرة من المياه التى تعمل على رشاقة وجمال الجسم وحمايته من مرض السمنة.

6: يحتوى على بعض الخصائص التى تحد من خطر الاصابة بالأمراض السرطانية.

7: يحافظ عصير البطيخ على صحة القلب والأوعية الدموية ويحميه من المشاكل التى يتعرض لها.