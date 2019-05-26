شكرا لقرائتكم خبر عن علاج التهاب اللثة بطرق بسيطة أهمها الغسول وفرشاة الأسنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهاب اللثة نوع شائع من الأمراض يحدث نتيجة لتراكم البكتيريا على الأسنان، وقد يؤدى عدم علاجها على المدى الطويل إلى فقدان الأسنان، وتشمل علامات التهاب اللثة الاحمرار والانتفاخ والنزف بسهولة عند استخدام الفرشاة، وبحسب ما ذكر موقع web md نتعرف على علاج التهاب اللثة فى هذا التقرير.

غالبًا ما تحل مشاكل التهاب اللثة مع نظافة الفم الجيدة، مثل تنظيف الأسنان بالفرشاة لفترة أطول وأكثر تكرارًا، واستخدام غسول الفم المطهر، فى الحالات الخفيفة لالتهاب اللثة، قد لا يعلم المرضى أنهم مصابون به، لكن يجب أن تؤخذ الحالة على محمل الجد ومعالجتها على الفور.

أنواع التهاب اللثة مرض اللثة الناجم عن البلاك

قد يحدث هذا بسبب البلاك "الجير" المتراكم على الأسنان أو العوامل الجهازية أو الأدوية أو سوء التغذية.

آفات اللثة

يمكن أن يحدث هذا بسبب بكتيريا أو فيروس أو فطريات محددة قد يكون سببها أيضًا عوامل وراثية أو الحساسية أو الإصابة ببعض الأمراض أو جروح أو ردود فعل على أجسام غريبة ، مثل أطقم الأسنان. في بعض الأحيان، لكن السبب الأكثر شيوعا لالتهاب اللثة هو تراكم البلاك "الجير" الجرثومى بين الأسنان وحولها.

وتؤدى البلاك إلى استجابة مناعية، والتى بدورها يمكن أن تؤدى فى النهاية إلى تدمير أنسجة اللثة أو اللثة. قد يؤدى أيضًا فى النهاية إلى مزيد من المضاعفات ، بما فى ذلك فقد الأسنان.

عوامل خطر تؤثر على اللثة التغييرات فى الهرمونات: قد يحدث هذا خلال فترة البلوغ وانقطاع الطمث ودورة الحيض والحمل، وتصبح اللثة أكثر حساسية، ما يزيد من خطر الالتهاب.

بعض الأمراض: مثل السرطان والسكرى وفيروس نقص المناعة البشرية ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالتهاب اللثة.

الأدوية: قد تتأثر صحة الفم ببعض الأدوية ، خاصة إذا انخفض تدفق اللعاب، والأدوية المضادة للذبحة الصدرية يمكن أن يتسبب فى نمو غير طبيعى لأنسجة اللثة.

التدخين: عادة ما يصاب المدخنون المنتظمون بالتهاب اللثة، مقارنةً بغير المدخنين. العمر: يزيد خطر التهاب اللثة مع تقدم العمر. سوء التغذية: يرتبط نقص فيتامين (ج) بأمراض اللثة.

تاريخ العائلة: الأشخاص الذين أصيب والدهم أو آبائهم بالتهاب اللثة لديهم مخاطر أكبر للإصابة به أيضًا، ويعتقد أن هذا يرجع إلى نوع البكتيريا التى نكتسبها خلال حياتنا المبكرة.

اعراض التهاب اللثة

اللثة الحمراء.

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اللثة قد تكون مؤلمة للمس.

نزيف اللثة عند تنظيف الأسنان بالفرشاة أو التنظيف بالخيط

رائحة الفم الكريهة

تورم اللثة

اللثة الناعمة

علاج التهاب اللثة

إذا حدث التشخيص مبكرًا ، وإذا كان العلاج سريعًا ومناسبًا، فيمكن علاج التهاب اللثة بنجاح.

يتضمن العلاج رعاية أخصائى طب الأسنان وإجراءات المتابعة التى يقوم بها المريض فى المنزل، حيث تتم إزالة البلاك والجير هذا هو المعروف باسم التحجيم قد يكون هذا غير مريح، خاصةً إذا كان تراكم الجير واسع النطاق، أو كانت اللثة حساسة للغاية، وإصلاح أى أسنان تالفة يسهم أيضًا فى صحة الفم.

قد تؤدى بعض مشكلات الأسنان، مثل الأسنان الملتوية، والتيجان أو الجسور المجهزة بشكل سيئ، إلى صعوبة إزالة البلاك والجير بشكل صحيح. كما أنها قد تهيج اللثة.

نصائح للعناية باللثة فى المنزل

- استخدام فرشاة الأسنان مرتين على الأقل فى اليوم.

- استخدام فرشاة الأسنان الكهربائية.

- خيط تنظيف الأسنان مرة واحدة على الأقل يوميًا.

- شطف الفم بانتظام مع غسول الفم المطهر.