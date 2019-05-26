بالصور.. انطلاق الدورة الـ5 من منتدى الإعلام الإماراتي

انطلقت فعاليات الدورة الخامسة من منتدى الإعلام الإماراتي، الذي ينظّمه نادي دبي للصحافة، السبت، تحت شعار "نقاش الـ١٠٠ إعلامي ومؤثر".

ويُقام المنتدى الذي يُعقَد تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بمشاركة واسعة من قيادات الإعلام الإماراتي، ورؤساء تحرير الصحف المحلية، وكبار الكتَّاب والمفكرين.

ويركّز الحدث في دورته الجديدة، من خلال أربع جلسات رئيسية، على موضوعات وثيقة الصلة بمستقبل الإعلام الإماراتي وقدرته التنافسية عربياً وعالمياً، واستراتيجية العمل التي يستند إليها.





كما يناقش المنتدى التحوّلات التي تشكّل تحدياً حقيقياً للإعلام، والتقنيات التي ستعيد صياغة المشهد الإعلامي وكيفية مواكبتها وتوظيفها بما يعزز مستقبل القطاع في الإمارات، إلى جانب بحْث التأثير الإيجابي المنشود من مؤثري التواصل الاجتماعي الإماراتيين والضوابط الاجتماعية والإعلامية.



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وتستضيف الدورة الخامسة عدداً كبيراً من الإعلاميين والمؤثرين، إذ تتناول إحدى الجلسات النقاشية "استراتيجية الإعلام الإماراتي"، وتبحث في أهمية وجود استراتيجية إعلامية وطنية تخدم الإمارات داخلياً وخارجياً، فضلاً عن دور الإعلام في نقل الحقيقة بكفاءة وقدرته على التأثير.





ويشهد المنتدى جلسةً تحت عنوان "الإعلام الإماراتي في ظل الأزمات"، وتناقش محاور عدة أبرزها: "كيف واجه الإعلام المحلي الأزمات؟" و"هل تفقد وسائل الإعلام المحلية ثقة ومصداقية القارئ أثناء الأزمات؟".

وتتطرّق جلسة "هل المؤثر الإماراتي.. مؤثر؟!" إلى دور هذه الفئة ومدى مهارتها وكفاءتها في أداء دور إعلامي فاعل في المجتمع، كما تُنظَّم جلسة أخرى في السياق ذاته بعنوان "المحتوى الإماراتي على وسائل التواصل الاجتماعي"، وتناقش حضور المحتوى الإماراتي على تلك شبكات وقدرته على التأثير خارج النطاق المحلي.

ويتميّز المنتدى هذا العام بقالب تفاعلي يتيح مجالاً أوسع لتبادل الأفكار حول دور الإعلام في دعم خطى المجتمع، إضافةً إلى تأثير محتوى منصات التواصل، وكيفية توظيفه بأساليب إيجابية.



