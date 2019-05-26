شكرا لقرائتكم خبر عن خلى بالك.. عادات يومية خاطئة تؤثر على صحة عينيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "زغللة وألم واحمرار طول اليوم"، من المشاكل التى تتعرض لها العين قد يكون ذلك بسبب جفاف العين أو ضعف النظر والالتهابات، ولكن هناك أخطاء شائعة نتبعها وتؤثر على صحة العيون، وحسب ما ذكره موقع montrealgrandmaفإن أبرز هذه الأخطاء هى:



عيون

1:الإفراط فى استخدام الأجهزة الإلكترونية مثل الموبايل والتليفزيون والتابلت، حيث تصدر هذه الأجهزة أشعة زرقاء تؤثر على العين.

2: الخروج فى الشمس دون ارتداء نضارة طبية وخصوصًا لمن يعانون من التهاب العين يسبب ذلك مشاكل فى العين.

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3:النوم بالعدسات اللاصقة يؤثر على صحة العين ويسبب انتشار البكتيريا والالتهابات، أو ارتداء عدسات لاصقة منتهية الصلاحية.



عين

4: عدم إزالة الماكياج قبل النوم يسبب انتشار الفيروسات والعدوى والتهابات شديدة فى العين، كما أنه قد يسبب تهيج الجلد وانتفاخ العين.

5: الأشخاص الذين يعانون من ضعف النظر ولا يرتدون النظارة الطبية، يؤثر ذلك عليهم ويزيد من ضعف النظر والتهاب القرنية.

6: استخدام قطرات للعين وأدوية دون استشارة الطبيب، قد يسبب مشاكل عديدة فى القرنية والرؤية، لذلك ينصح بتناول الأدوية تحت إشراف الطبيب.