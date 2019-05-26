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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعد شهر رمضان الكريم فرصة عظيمة لكثير ممن يعانون من النحافة لزيادة أوزانهم بخطوات سهلة وبسيطة من خلال تغيير نمطهم الغذائي وتناول أطعمة بعينها.
الدكتورة سمر محمود، استشارية التغذية العلاجية والسمنة بمصر، تقدم 3 وصفات طبيعية لزيادة الوزن في رمضان، نستعرضها فيما يلي.
1- اخلط ثمرة من الموز الطازج المهروس، وملعقة كبيرة من عسل النحل، بالإضافة إلى ملعقتين من الكريمة السائلة، في الخلاط الكهربائي، وتناول ٣ ملاعق من الخليط قبل وجبة الإفطار.
2- انقع البلح المجفف في كوب من الماء الدافئ، واتركه لمدة يوم، ثم أضف إليه ملعقة كبيرة من عسل النحل، ويتم التقليب جيدا، ثم يتم تناول كوب من الخليط يوميا قبل تناول وجبة الإفطار.
3- اخلط ثمرة كبيرة من الموز مع كوب من الحليب كامل الدسم في الخلاط الكهربائي جيدا حتى يصبح الخليط متماسكا، ويتم تناول الخليط يوميا في وجبتي الإفطار والسحور.
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