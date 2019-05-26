شكرا لقرائتكم خبر عن لو مابتنمش لأكثر من أسبوع.. اعرف إيه ممكن يحصل لجسمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الحرمان من النوم أو الأرق له تأثيرات سلبية كثيرة على صحة الجسم، ويحتاج كل شخص إلى حوالى 8 ساعات للحفاظ على صحته، وعندما لا تحصل على القدر الكافى يحدث لك أشياء عديدة.. إليك ما يحدث بالفعل لجسمك بعد ليلة واحدة وأسبوع واحد من الحرمان من النوم.



قلة النوم



ماذا يحدث بعد ليلة واحدة من عدم النوم

ذكر موقع "Net doctor"، أنه بعد ليلة واحدة من عدم النوم يحدث سوء المزاج ولا يمكنك التركيز وتشعر بالتعب والإرهاق.

والنوم هو عملية معقدة للغاية مصممة لاستعادة أجسامنا وعقولنا حيويتها ونشاطها من خلال أربع مراحل تتكرر طوال الليل لتشكل دورة النوم، إن هذه المراحل حيوية لإصلاح العضلات وتوحيد الذاكرة وإطلاق الهرمونات التي تنظم النمو والشهية.

عندما لا نحصل على قسط كاف من النوم، فإننا نكافح بكل الطرق، نصبح أقل قدرة على التركيز أو اتخاذ القرارات أو حتى التحكم فى جوعنا.

من المرجح أن نتناول طعام أكثر فى اليوم التالى (حوالى 300 سعرة حرارية) في محاولة للحصول على الطاقة.

Advertisements

وتشير الدراسات، إلى أن قلة النوم قد تسهم في حالات مثل أمراض القلب والسكرى ومرض الزهايمر.



الأرق



ماذا يحدث بعد بضع ليال من عدم النوم؟

بعد عدة ليال من قلة النوم، قد تجد صعوبة فى التركيز واتخاذ القرارات، وتكون أكثر عرضة للحوادث، كما قد يؤدى الحرمان المزمن من النوم إلى اضطرابات مزاجية طويلة الأجل مثل القلق والاكتئاب.



ماذا يحدث بعد بضعة أسابيع من عدم النوم؟

بعد أسبوع من عدم النوم، تنخفض قدرتك على التحمل وتقل رغبتك الجنسية وكذلك تقل وظائف المخ والإدراك لديك، ستكون كسولاً، شغوفًا بتناول السكر، وعدم القدرة على صنع القرار ويتأثر التركيز.

يمكن أن يؤثر قلة النوم لفترة طويلة على الجهاز المناعى، مما يعنى أنك عرضة للسعال ونزلات البرد، يمكن أن يؤثر أيضًا على صحة الأمعاء.

عدم وجود ما يكفى من النوم بشكل منتظم يرتبط بزيادة فى معدل ضربات القلب وضغط الدم، ويمكن أن يزيد من خطر السمنة، تشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين ينامون أقل من سبع ساعات فى الليلة يميلون إلى زيادة الوزن ويزيد لديهم خطر الإصابة بالسمنة.

يتم أيضًا تغيير الطريقة التى يعالج بها الجسم الجلوكوز بسبب قلة النوم، مما يعنى أن الأشخاص الذين ينامون أقل يمكن أن يصابوا بمرض السكرى من النوع الثانى.