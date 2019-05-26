شكرا لقرائتكم خبر عن الستات بتشبع أسرع من الرجالة.. احذرى الشبع المبكر ممكن يكون مرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الشبع المبكر هو أكثر شيوعا في النساء أكثر من الرجال، فتناول القليل من الطعام أو الشعور بالامتلاء قبل انتهاء الوجبة علامة من علامات الشبع المبكر، الأمر قد يصل إلى الشعور بالغثيان والرغبة فى التقيؤ، والشبع المبكر قد يكون علامة على الإصابة ببعض الأمراض الخطيرة ويجب التوجه إلى الطبيب فورا، حسبما ذكر موقع "healthline".

السن.

الجنس .

الجينات.

الطول.

الوزن.

Advertisements

قد يبدو الشبع المبكر مشكلة بسيطة، خاصة إذا لم يصاحبه أعراض أخرى، لكن الشبع المبكر المستمر قد يكون غير صحي ويؤدي إلى نقص المغذيات، وسوء التئام الجروح، ويمكن أن يكون أيضًا علامة على حالات طبية خطيرة مثل السرطان والقرحة والسكري بعض هذه الحالات يمكن أن تؤدي إلى نزيف داخلى وانخفاض في عدد كرات الدم إذا تركت دون علاج.

القيء، مع أو بدون دم.

تغير لون البراز إلى الأسود.

ألم فى البطن.

قشعريرة وحمى.