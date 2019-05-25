شكرا لقرائتكم خبر عن حافظ على جسمك ومتستهونش.. 5 نصائح غذائية مهمة لصحة البنكرياس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - البنكرياس من أهم الأعضاء فى جسم الإنسان وهو المسئول عن عملية الهضم وتكسير الطعام لسهولة امتصاصه، كما أن له دورا كبيرا فى إنتاج مادة الإنسولين وتنظيم مستوى السكر فى الدم، لذلك فإن صحة البنكرياس تحميك من الإصابة بأمراض عديدة أبرزها مرض السكر.

ويقدم الخليج 365 نصائح غذائية وأطعمة مهمة للحفاظ على صحة البنكرياس، وفقا لما ذكره موقع doctor:



ألم فى البنكرياس

1: الخضراوات الصلبة، تحتوى على نسبة كبيرة من الفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة التى تحافظ على صحة البنكرياس وتعزز وظيفته وتساعده على أدائهم بشكل جيد، ومنها القرنبيط والبروكلى والكرنب.

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2: الليمون، من الحمضيات التى تعمل على تحسين إنتاج الانزيمات الهضمية فى الجسم والحفاظ على صحة البنكرياس.

3: الثوم، يعتبر من أبرز الطرق التى تحافظ على صحة البنكرياس، حيث إنه يساعد على تقلل كمية السكر فى الدم عن طريق زيادة إنتاج الإنسولين عن طريق البنكرياس.



بنكرياس

4: البطاطا، تحتوى على نسبة عالية من البيتا كاروتين والمواد المضادة للأكسدة التى تحافظ على صحة الجسم عموما، كما أنها تساعد فى تنظيم انتاج الانسولين وتثبيت نسبة السكر فى الدم.

5:التوت، غنى بالفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة والتى تعزز صحة الجسم والبنكرياس وتحميه من الأمراض.