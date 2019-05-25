شكرا لقرائتكم خبر عن لازم تاكله كل يوم.. البلح يحميك من الإصابة بأمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر البلح من الأطعمة المفضلة بشهر رمضان، سواء من الناحية الدينية أو لمذاقه المميز، ولكن الذى لا يعلمه الكثير أن البلح يحتوى على مجموعة من العناصر الغذائية من فيتامينات ومعادن والتى تعود على الجسم بفوائد صحية عديدة، نتعرف عليها فى السطور القادمة، وفقاً لما ذكره موقع " organicfacts ".





- يحتوى البلح على نسبة عالية من السكريات الطبيعية مثل الجلوكوز والفركتوز والسكروز، التى تمد الجسم بطاقة وحيوية، لذلك يفضل تناوله كوجبة خفيفة.

- تعمل التمور على الحماية من الإجهاد التأكسدي والتهابات المخ، وذلك لاحتوائه على ألياف غذائية ونسبة عالية من الفينول الكلي ومضادات الأكسدة الطبيعية، مثل الأنثوسيانين وحمض الفيروليك وحمض البروتوكاتيك وحمض الكافيين ومركبات البوليفينول التى تعمل على إبطاء تقدم مرض الزهايمر والخرف.

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- تساعد التمور فى علاج الإمساك وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف الغذائية، التى تعمل على تعزيز حركات الأمعاء، مما يساعد على تعزيز عملية الهضم.

- تشير الأبحاث إلى أن التمور تحتوي على ألياف غير قابلة للذوبان وقابلة للذوبان، بالإضافة إلى الأحماض الأمينية التى تعمل على تحفيز الهضم، مما يساعد فى علاج ارتجاع المرىء.





- يساعد تناول التمر على تقليل مستويات الدهون الثلاثية وتقليل الإجهاد التأكسدي، وكلاهما يتسببان فى الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين.

- يرتبط نقص فيتامين (أ) بالإصابة بالعمى الليلي، إلى جانب أعراض أخرى مثل جفاف العين وزيادة خطر العدوى، لذلك ينصح بتناول التمر، الذى يقى من الإصابة بهذه المشاكل لإحتوائه على نسبة عالية من الكاروتينات الذى يساعد فى الحفاظ على الرؤية صحية.