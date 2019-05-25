انت الان تتابع موضوع ما هو مرض الاكليبس والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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مرض الاكليبس هو فقدان الوعي المؤقت، وهو فقدان جزئي أو كامل للوعي مع انقطاع الوعي بالذات والبيئة المحيطة، عندما يكون فقدان الوعي مؤقتًا وهناك تعافي تلقائي ، يشار إليه باسم الإغماء، ويصاب بالمرض تقريبًا واحد من كل 30 زيارة إلى غرفة الطوارئ.

فقدان الوعي المؤقت ” اكليبس “

الإغماء ناتج عن انخفاض مؤقت في تدفق الدم وبالتالي نقص الأكسجين في المخ، هذا يؤدي إلى الدوار أو حلقة “التعتيم” ، وفقدان الوعي، ويمكن أن يحدث ضعف مؤقت في تدفق الدم إلى المخ بسبب أمراض القلب والظروف التي لا تنطوي على القلب مباشر .

أسباب الاكليبس

الأسباب غير القلبية

الغلبة العصبية هي الأكثر شيوعًا بسبب الحالات التي لا تشمل القلب مباشرة، تشمل هذه الشروط:

– انخفاض ضغط الدم الوضعي، حيث يحدث انخفاض في ضغط الدم بسبب تغيير وضع الجسم إلى وضع رأسي أكثر بعد الكذب أو الجلوس .

– الجفاف يسبب انخفاض في حجم الدم.

– أدوية ضغط الدم تؤدي إلى انخفاض ضغط الدم.

– أمراض الأعصاب في الساقين عند كبار السن (خاصةً المصابين بداء السكري أو مرض الشلل الرعاش) .

– السكتة الدماغية (نوبة نقص تروية عابرة)

– نوبة الصداع النصفي

– الإغماء بعد سحب الدم أو بعد بعض المواقف مثل التبول أو التغوط أو السعال (إغماء الحالة)، بسبب رد الفعل في الجهاز العصبي اللاإرادي (يسمى تفاعل الأوعية الدموية)، الذي يبطئ القلب ويوسع الأوعية الدموية في الساقين في مثل هذه الحالات الغثيان أو التعرق أو الضعف قبل فقدان الإغماء.

الأسباب القلبية

تشمل أمراض القلب التي يمكن أن تسبب الإغماء أو الإغماء بسبب فقدان الوعي المؤقت ما يلي:

– إيقاعات القلب غير الطبيعية (ينبض القلب بسرعة أو بطيء جدًا) .

– تشوهات في صمامات القلب (تضيق الأبهر أو تضيق الصمام الرئوي) .

– ارتفاع ضغط الدم في الشرايين التي تزود الرئتين (ارتفاع ضغط الدم في الشريان الرئوي) .

– الدموع في الشريان الأورطي (تشريح الأبهر) .

– مرض واسع الانتشار في عضلة القلب (اعتلال عضلة القلب) .

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لا شك أن العديد من أسباب فقدان الوعي المؤقت يمكن اكتشافها من خلال سجل دقيق، الدوخة بعد الوقوف في شخص كبير السن تشير إلى انخفاض ضغط الدم الوضعي، ويشير فقدان الوعي المؤقت بعد التبول أو التغوط أو السعال إلى إغماء موضعي، الأسباب القلبية لفقدان الوعي المؤقت ، مثل تضيق الأبهر أو اعتلال عضلة القلب ، يقترح حدوثها أثناء التمرين، وعلامات الضعف الموضعية في مناطق معينة من الجسم مع فقدان مؤقت للوعي تشير إلى السكتة الدماغية.

اختبار ضغط الدم

يتم اختبار ضغط الدم والنبض في مواقع الجلوس والوقوف، وضغوط الدم غير المتكافئة في كل ذراع هي علامة على تشريح الأبهر، يتم فحص القلب بواسطة سماعة الطبيب للاستماع إلى الأصوات التي يمكن أن تشير إلى تشوهات الصمام، ويتم اختبار الجهاز العصبي لمعرفة الإحساس ، وردود الفعل ، والوظيفة الحركية للكشف عن حالات الأعصاب والدماغ، ويتم إجراء رسم القلب الكهربائي للتحقق من عدم انتظام ضربات القلب، وقد تشمل الاختبارات الأخرى تخطيط صدى القلب ، اختبارات مراقبة الإيقاع (مسجلات أحداث القلب) ، واختبارات الفيزيولوجيا الكهربية لمعرفة اختلالات النظام الكهربائي للقلب.

عندما لا يشتبه في أمراض القلب ، يمكن استخدام اختبار طاولة الميل للكشف عن أسباب فقدان الوعي المؤقت، ويتضمن اختبار إمالة الطاولة وضع المريض على طاولة مع دعم القدم، يميل الجدول إلى الأعلى ويتم قياس ضغط الدم والنبض أثناء تسجيل الأعراض في المواقف المختلفة.

هل من الضروري علاج الإكليبس الناتج عن الأسباب غير القلبية

ليس هناك حاجة إلى علاج للعديد من الأسباب غير القلبية للإغماء (مثل انخفاض ضغط الدم الوضعي ، تفاعل الأوعية الدموية ، والإغماء الظرفي)، يستعيد الشخص وعيه بمجرد الجلوس أو الاستلقاء، ينصح الشخص بعد ذلك بتجنب المواقف المثيرة ، وعدم الإجهاد، والجلوس عند السعال ، والاستلقاء من أجل سحب الدم ، إلخ .

يجب مراجعة الأدوية الخاصة بكبار السن وينصح بحذر لإبطاء عملية تغيير المواقف من الجلوس إلى الوقوف، هذه التقنية البسيطة يمكن أن تسمح للجسم بالتكيف مع الوضع الجديد (حيث إن الأعصاب في الدورة الدموية للساقين تضبط بشكل أبطأ في الشخص الأكبر سناً) .

ما هي علامات أن الشخص قد يصبح فاقدًا للوعي

تشمل الأعراض التي قد تشير إلى أن اللاوعي على وشك الحدوث ما يلي:

1- عدم القدرة المفاجئة على الاستجابة

2- خطاب مشدود

3- نبضات سريعة

4- ارتباك

5- الدوخة أو الدوار

إذا رأيت شخصًا أصبح فاقدًا للوعي ، فاتبع الخطوات التالية:

1- تحقق ما إذا كان الشخص يتنفس، إذا لم يتنفس، فاطلب من أحدهم الاتصال بخدمات الطوارئ فورًا واستعد لبدء عملية الإنعاش القلبي الرئوي، إذا كانوا يتنفس، ضع الشخص على ظهره.

2- ارفع ساقيه 12 بوصة على الأقل فوق سطح الأرض.

3- تخفيف أي ملابس تقييدية .

4- تحقق من مجرى الهواء للتأكد من عدم وجود عوائق.

5- تحقق مرة أخرى لمعرفة ما إذا كانوا يتنفسون أو يسعلون أو يتحركون.

6- إذا حدث نزيف كبير ، فضع ضغطًا مباشرًا على منطقة النزيف أو قم بتطبيق عاصبة على منطقة النزيف حتى وصول مساعدة الخبراء.