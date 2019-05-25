"الصحة العالمية" تقرّ يوماً عالمياً لمرض "شاغاس"

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حازم بدرالسبت 2019/5/25 08:11 مساء بتوقيت أبوظبي
حشرات "الفسافس" الناقلة لمرض "شاغاس"
وافقت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية، الجمعة، على إقرار يوم عالمي لمرض "شاغاس"، في 14 أبريل/نيسان سنوياً.
وقالت المنظمة، عبر بيان أصدرته وتلقّت "العين الإخبارية" نسخةً منه، إن هذا المرض الاستوائي يصيب ما بين 6 و7 ملايين شخص، معظمهم في أمريكا اللاتينية، مضيفةً أنه لا يزال مُهمَلاً في برامج التوعية الصحية والمكافحة الوقائية.
وذكر البيان أن اليوم العالمي الذي تم إقراره يستهدف التوعية بأعراض المرض، وأهمية الكشف المُبكّر عنه، والتعريف بوسائل علاجه.
وينتشر "شاغاس" بواسطة حشرات تُدعى "الفسافس" وهي جنس من البقّ، كما تتغيّر أعراضه خلال مدة العدوى، حيث تكون في المراحل المبكرة غير ظاهرة أو خفيفة، و تشمل الحمى والصداع أو ورماً في منطقة اللدغة، وبعد مرور ما يتراوح بين 8 و12 أسبوعاً يدخل الشخص المصاب في المرحلة المزمنة، والتي يشهد أثناءها 30% من المرضى اضطرابات قلبية، و10% منهم اضطرابات هضمية أو عصبية أو مختلطة يتعيّن علاجها.
ويُمنَح المريض دوائيْ "البنزنيدازول" و"النيفورتيموكس"، إذ يضمنا العلاج 100% تقريباً، شريطة تناولهما بعد العدوى بفترة قصيرة.
وأُطلِق اسم "شاغاس" على هذا المرض إثر قيام كارلوس ريبيرو جوستينيانو شاغاس، وهو طبيب برازيلي، باكتشافه لأول مرة عام 1909.
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