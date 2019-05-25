شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: أوميجا 6 تقلل فرص الإصابة بسكر الدم أكثر من 50% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت دراسة جديدة أشرف عليها باحثون من جامعة شرق فنلندا أن ارتفاع تركيز أحماض الأوميجا 6 غير المشبعة الدهنية في الدم يخفض خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثانى.

وخلال الدراسة التي نشرت مؤخراً في المجلة الأمريكية للتغذية، قال الباحثون إن تناول كميات كبيرة من أحماض أوميجا 6 والأحماض الدهنية غير المشبعة قد يقلل من مخاطر العديد من الأمراض المزمنة ويرجع ذلك لقدرتها على تقليل الإلتهاب.



الاحماض الدهنية أوميجا 6

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وأوضح الباحثون أن أحماض أوميجا 6 غنية بحمض اللينوليك، الذي يعمل على خفض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري من النوع الثانى.

ولتأكيد نتائج الدراسة قام الباحثون بتحليل تركيز الأحماض الدهنية في الدم لحوالي 2189 رجلا تتراوح أعمارهم بين 42 و 60 عاماً، وأثناء المتابعة التي استمرت أكثر من 19 عاما، تم تشخيص 417 رجلا يعانون من مرض السكري من النوع الثانى.

ووجدت الدراسة أن ارتفاع تركيز أحماض الأوميجا 6 غير المشبعة في الدم ارتبط مع انخفاض خطر الإصابة بمرض السكر من النوع 2 بنسبة 51% خلال المتابعة. وينصح الباحثون بتناول الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 و 6 و9 والتي توجد في الأسماك الدهنية كالسلمون، والتونة، والماكريل، والبيض.