انتخاب الإمارات عضواً في المجلس التنفيذي لـ"الصحة العالمية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انتخبت جمعية الصحة العالمية، خلال دورتها الـ72، دولة الإمارات لعضوية مجلسها التنفيذي.



شارك في الاجتماع الذي عُقِد في قصر الأمم بجنيف، وفد دولة الإمارات برئاسة الدكتور حسين عبدالرحمن الرند، وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية، وبحضور عالية هلال الشحي، نائب رئيس بعثة الإمارات في جنيف.

يُذكر أن المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية يتألف من 34 عضواً، لولاية مدتها 3 سنوات، ويجتمع مرتين على الأقل سنوياً، كما يُعقَد الاجتماع الرئيسي في شهر يناير/كانون الثاني عادةً، مع التئام اجتماع ثانٍ في شهر مايو/أيار، إثر اختتام أعمال جمعية الصحة، التي تنظّم دورتها العادية أثناء مايو/أيار من كل عام.





Advertisements

ويعمل المجلس التنفيذي على إنفاذ ما تقرِّره جمعية الصحة،وتطبيق سياساتها مع إسداء المشورة إليها، فضلاً عن تيسير مهماتها.

وكانت "الصحة العالمية" في دورتها الحالية انتخبت، خلال افتتاح أعمالها، دولة الإمارات لمنصب نائب الرئيس.

ويترجم الانتخابان مدى اعتراف المجموعة الدولية عموماً، ومنظمة الصحة العالمية خصوصاً، بالدور المهم الذي تضطلع به الإمارات ضمن المجال الصحي وطنياً وإقليمياً ودولياً، إذ وقَّعت على الاتفاق العالمي للمنظمة، حول تحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول سنة 2030.