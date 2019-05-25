بالصور.. 300 علامة تجارية تقدم خصومات تصل إلى 75% في إكسبو الشارقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - افتتح عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة بالإمارات، مساء الجمعة، معرض "ليالي رمضان 2019"، الذي يستضيفه وينظمه مركز إكسبو الشارقة ويستمر حتى 8 يونيو المقبل، بمشاركة أكثر من 300 علامة تجارية تقدم تخفيضات تصل إلى 75%.



والمعرض الذي يقام على كامل مساحة مركز إكسبو الشارقة البالغة 40 ألف متر مربع يشهد تخفيضات هي الأكبر من نوعها على مستوى إمارة الشارقة، ويأتي ضمن فعاليات الدورة الـ30 من "مهرجان رمضان الشارقة".

وحقق المعرض نموا بـ20% في دورة هذا الموسم عن الأعوام السابقة، فيما يتعلق بعدد المشاركين الذين يمثلون نخبة من أهم الأسماء والعلامات التجارية الوطنية والعالمية في مجال تجارة التجزئة، لتغطي منتجاتها المتنوعة جميع المجالات، بدءا من الأزياء والذهب والأدوات الرياضية والتحف والمنتجات الحرفية والمشغولات اليدوية والتراثية والأجهزة الكهربائية وغيرها.





Advertisements

وأكد العويس أهمية مهرجان رمضان الشارقة 2019، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة في نسخته الـ30 تحت شعار "هل رمضان وهلت المفاجآت" و"معرض ليالي رمضان" في تنشيط الحركة التجارية والسياحية على مستوى إمارة الشارقة.





وأشاد بحجم ومستوى المشاركة في المعرض، وبحسن التنظيم من قبل مركز إكسبو الشارقة وجودة المنتجات وتميز العروض المطروحة والحسومات الجاذبة وتنوع الأنشطة والفعاليات التي ترضي أذواق الزوار من مختلف الشرائح الاجتماعية والفئات العمرية، مستفيدين من توفر مجموعة واسعة من المنتجات الاستهلاكية ومن العروض الترويجية والحسومات الكبرى التي يطرحها مئآت العارضين على البضائع الوطنية والأجنبية ونخبة من أشهر العلامات التجارية.