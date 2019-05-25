متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعتبر صحة الأسنان من أكثر الموضوعات التي تشغل اهتمامنا، لارتباطها بمظهرنا بالدرجة الأولى ولأهميتها الوظيفية بالدرجة الثانية. ولطالما تطرق الأطباء عبر المنصات الإعلامية المختلفة للحديث عن طرق العناية بالأسنان وحمايتها من التسوس، إلا أنهم وبمرات قليلة تحدثوا عن علاقة صحة الأسنان بالصحة العامة. فقد تستغرب إذا علمت بأن تصلب الشرايين يعد واحدًا من الأمراض التي قد تسببها بكتيريا الأسنان إذا أهملناها، وغيرها من الأمراض التي يحدثنا عنها الدكتور محمد سالم منصور أخصائي طب الأسنان من خلال هذا اللقاء.

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كانت هذه تفاصيل خبر بينها تصلب الشرايين.. بكتيريا الأسنان وراء أمراض خطيرة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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