شكرا لقرائتكم خبر عن دلع جسمك ..زيت الصنوبر يعالج الالتهابات ويسكن الألم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر زيت الصنوبر من أفضل الزيوت الطبيعية التى تستخدم فى علاج العديد من الأمراض والالتهابات ومضاد قوى للبكتيريا والجراثيم، نظرا لاحتوائه على بعض الخصائص والفيتامينات الهامة لصحة الجسم . وضمن سلسلة موضوعات دلع جسمك يقدم ”الخليج 365” فوائد زيت الصنوبر وفقا لما ذكره موقع naturalfoodseries زيت الصنوبر 1:يحتوى زيت الصنوبر على بعض العناصر والفيتامينات التى تعالج التهابات المفاصل وتسكن الألم الناتج عنها. 2: تساعد على منع الامراض الجلدية بما فى ذلك حب الشباب والاكزيما وتمنع تكاثر البكتيريا والفطريات والفيروسات التى تسبب العدوى. 3:يمد الجسم بالنشاط والحيوية ويساعد على زيادة التركيز وتعزيز صحة الجهازالعصبى، وذلك لاحتوائه على نسبة كبيرة من الخصائص الهامة لصحة العقل. Advertisements 4:يحتوى زيت الصنوبر على بعض الخصائص التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز التنفسى وعلاج مشاكل الرئتين وعلاج التهاب الجيوب الانفية. صنوبر

5:يعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى وطرد السموم والجراثيم والحفاظ على صحة الجهاز المناعى وحمايته من الأمراض. 6:يعزز صحة العيون ويحميها من مشاكل الرؤية ويحافظ على صحتها. 7:يعالج الصداع ويحسن المزاج العام ويحد من الشعور بالتوتر والضغط العصبى.

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