كبار المواطنين في دولة الإمارات عطاء ممتد ومبادرات تقديرا للوفاء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحقيق الرفاهية والسعادة لمختلف فئات الشعب هو الأولوية الرئيسية التي تعمل دولة الإمارات على أساسها، وتأتي فئة كبار السن في مقدمة هذه الفئات؛ إذ تحظى بمكانة كبرى ويتوافر لها العديد من الامتيازات والخدمات لكل من تجاوز الستين عاما، في مقدمتها الرعاية الصحية وإنشاء دور إيواء المسنين والنوادي الاجتماعية وغيرها.

وفي هذا الإطار انطلقت العديد من التشريعات والبرامج والمبادرات، التي سعت إلى رد الجميل عرفانا وتقديرا لجهود كبار السن وعطائهم اللامحدود كشركاء في بناء المجتمع، من بينها اعتماد مجلس الوزراء السياسة الوطنية لكبار المواطنين، والتي تم بموجبها تحديد 4 أهداف استراتيجية و7 محاور رئيسية و26 مبادرة ومشروعا مبتكرا يتم تنفيذها للارتقاء بجودة حياة كبار السن في دولة الإمارات، إلى جانب تغيير مسمى كبار السن وتحويله إلى كبار الموطنين.

كما عملت مختلف الهيئات الاتحادية والحكومية والخاصة على تقديم مختلف سبل الدعم والرعاية لكبار السن؛ فعلى سبيل المثال افتتحت هيئة تنمية المجتمع في دبي نادي ذخر الاجتماعي الذي يوفر أنشطة ترفيهية وثقافية واجتماعية لكبار السن، إضافة إلى تأهيل القائمين برعاية كبار المواطنين، وعلى الجانب الآخر تقدم العديد من الوزارات خدمات لرعاية كبار السن من بينها وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة تنمية المجتمع التي أطلقت بطاقة مسرة والتي تتيح تسهيلات وخصومات وإعفاءات على أكثر من 11 خدمة حكومية لكل من تجاوز الستين عاما.