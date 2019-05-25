الاتحاد الجزائري يسابق الزمن لتأهيل نجم مونبلييه الفرنسي

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دخل الاتحاد الجزائري لكرة القدم في سباق مع الزمن من أجل الحصول على تصريح قانوني من قبل الاتحاد الدولي للعبة، يسمح له بالتعويل على أندي ديلور، هداف نادي مونبلييه الفرنسي، خلال منافسات أمم أفريقيا مصر 2019.
ويحتاج الهداف الأسبق لويجان الإنجليزي إلى الحصول على ترخيص من "فيفا" لتغيير جنسيته الكروية من فرنسية إلى جزائرية، باعتباره سبق له تمثيل منتخب "الديوك" تحت 20 عاما.
ديلور، المولود في فرنسا وصاحب الأصول الجزائرية، تحصل مؤخرا على جواز سفره الجزائري، مما يسمح له بتمثيل "محاربي الصحراء" في حال حصوله على ترخيص الهيكل المشرف على كرة القدم العالمية.
وتألق هذا الأخير خلال النسخة الحالية من الدوري الفرنسي، حيث يحتل المركز الثامن في ترتيب أفضل الهدافين برصيد 14 هدفا من جملة 35 مباراة شارك فيها.
كما يحتل المركز 14 في ترتيب صناع الأهداف برصيد 7 تمريرات حاسمة.
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