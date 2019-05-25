الاتحاد المصري يوضح مصير الدوري والكأس هذا الموسم

حسم أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، مصير الدوري المصري الممتاز، بتحديد موعد استكماله سواء بعد أو قبل كأس الأمم الأفريقية، وذلك يوم الإثنين المقبل، نافيا وجود أي نية لإلغاء كأس مصر.

وكان الأهلي رفض استكمال الدوري المصري بعد كأس الأمم الأفريقية 2019، متمسكا بخوضه قبل البطولة ولعب مباراة القمة أمام غريمه التقليدي الزمالك، من أجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع، وفقا لبيان حامل اللقب.

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وقال شوبير، في تصريحات بمؤتمر صحفي خاص باتحاد الكرة المصري: "سيتم حسم مصير الدوري يوم الإثنين المقبل، ولا توجد نية لإلغاء بطولة كأس مصر، وسيتم استكمالها بعد كأس الأمم الأفريقية 2019".

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية للمرة الخامسة في تاريخها، خلال شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز المقبلين.

وأتم شوبير: "تم تكليف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، بوضع تصور للمباريات الأخيرة من الدوري المصري الممتاز، لإرضاء جميع الأطراف وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الفرق المتنافسة".

ويرغب الزمالك في تأجيل بعض مبارياته لما بعد كأس الأمم الأفريقية، وذلك لارتباطه بخوض نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربي الأحد المقبل، على استاد برج العرب بالإسكندرية.