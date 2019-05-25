ما علاقة انتفاخ البطن بظهور السيلوليت؟ الإجابة مع الاختصاصية أنجي قصابية

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعاني الكثير من النساء من مشكلة انتفاخ البطن، وقد تؤثر سلبًا على صحتها كونها تتسبب بتمدد الأعضاء الحيوية المكونة للجهاز الهضمي، نتيجة تجمع السوائل أو الغازات أو المواد الصلبة داخل جزء من أجزاء هذا الجهاز، أو بسبب انقباض عضلة الحجاب الحاجز بدلاً من انبساطها، أو في حال حدوث بطء في حركة محتويات المعدة داخل الجهاز الهضمي.

ولكن اللافت، هو الربط بين مشكلة الانتفاخ وظهور السيلوليت الذي قد ينغص على المرأة ويضع أنوثتها على المحك.

وفي سياق ذلك؛ عرضت اختصاصية التغذية، أنجي قصابية، في فيديو "فوشيا" هذه المشكلة، ووضعت حلولاً لعلاجها على النحو الآتي.