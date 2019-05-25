"الصحة العالمية" تنشر إستراتيجيتها لمعالجة مشكلة لدغ الأفاعي

تنشر منظمة الصحة العالمية إستراتيجيتها العالمية الأولى على الإطلاق لمعالجة مشكلة لدغ الأفاعي، بهدف خفض عدد الأشخاص الذين يموتون أو يتعرضون لإصابة بإعاقة، بمقدار النصف بحلول عام 2030.

ويقرب من 3 ملايين شخص يتعرضون للدغات ثعابين سامة محتملة كل عام، مما يؤدي إلى وفاة 138 ألف شخص.

وأعلنت شركة ويلكوم تراست البريطانية الأسبوع الماضي، عن برنامج بقيمة 80 مليون جنيه إسترليني (100 مليون دولار) لمعالجة المشكلة، قائلة إن هناك عقاقير محتملة جديدة يمكن اختبارها.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود إنها "متفائلة بحذر" من أن استراتيجية منظمة الصحة العالمية لمكافحة لدغ الأفاعي قد تكون "نقطة تحول" في معالجة هذه المشكلة.

Advertisements

ووصفت الوكالة مشكلة لدغ الأفاعي بأنها "وباء خفي" وقالت إن معظم اللدغات يمكن علاجها، حيث تتضمن استراتيجية منظمة الصحة العالمية خططًا لزيادة الوصول العالمي إلى العلاج وترياق السم.

قد يهمك أيضا:علماء "ليفربول" يكتشفون ترياق مضاد يعالج جميع لدغات الثعابين

مقتل "ايرما بولي" على المسرح بسبب "لدغة كوبرا"»!