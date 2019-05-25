مليونا طفل يعانون من سوء التغذية الحاد في أفغانستان

قال المتحدث باسم منظمةاليونيسف كريستوف بوليارك، وفقا لما ذكره الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة، السبت، إن الوضع الإنساني في أفغانستان هو من أسوأ الكوارث على الأرض.

وحذر من العنف المتزايد والجفاف الشديد الذي حدث العام الماضي، فقد جعلا مئات الآلاف من الأطفال دون سن الخامسة عرضة لخطر كبير في غرب وشمال أفغانستان.

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وأضاف أن هناك مليوني طفل في البلاد يعانون من سوء التغذية الحاد من بينهم 600 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد، وأن الطفل الذي يعاني من سوء التغذية الحاد الوخيم هو طفل يحتاج إلى علاج عاجل وإلا فقد يموت.

وأضاف بوليارك أن اليونيسف هي المزود الوحيد لعلاج سوء التغذية الحاد، مشيرا إلى أن عدد اليافعين الذين يعانون من هذه الحالة ظل ثابتا لسنوات، محذرا من أن عدم حصول اليونيسف على المال لشراء هذا العلاج يعني أن المصابين بسوء التغذية الحاد لن يحصلوا عليه.

وتابع أن اليونيسف تود في عام 2019 أن تصل إلى 60% من الأطفال ولا تطمح لـ100% ولكنها لا تستطيع ذلك، محذرًا من أن الأمر مقلق للغاية، وأنها إذا لم تحصل على 7 ملايين دولار خلال 3 أسابيع فلن تحصل 1300 منشأة في جميع أنحاء البلاد على هذا العلاج.

يأتي هذا التطور وسط انعدام الأمن المستمر المرتبط بأربعة عقود من الصراع في أفغانستان، حيث توزع اليونيسف الإمدادات على المرافق الصحية في جميع الأقاليم الـ34.