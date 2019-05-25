وزارة الصحة الروسية تسمح باختبار دواء مضاد لسرطان المعدة

أعلن المكتب الصحافي للجمعية الروسية لعلم الأورام السريرية، أن وزارة الصحة الروسية سمحت بإجراء اختبارات سريرية لدواء روسي مضاد لسرطان المعدة.

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وأطلق على الدواء الروسي الجديد "ألوفانيب"، الذي يكبح نمو الخلايا السرطانية عن طريق التأثير المباشر في مستقبلاتها.

ويشارك في هذه الاختبارات المرضى المصابون بسرطان المعدة، الذين خضعوا للطرق التقليدية في العلاج. هذه الاختبارات ستجري في مستشفيات مدن موسكو وبطرسبورغ وروستوف على الدون وأومسك.

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وفقا للأطباء، يحتل سرطان المعدة اليوم المرتبة الرابعة في نطاق انتشاره بين الرجال والسادسة بين النساء.

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