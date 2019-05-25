شكرا لقرائتكم خبر عن FDA توافق على تسويق أول اختبار تشخيصي للكشف عن الأجسام المضادة لفيروس زيكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سمحت اليوم إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" بتسويق اختبار تشخيصي للكشف عن الأجسام المضادة لفيروس زيكا في دم الإنسان.

ويعد اختبار "ZIKV Detect 2.0 IgM Capture ELISA" هو أول اختبار تشخيصي لفيروس زيكا Zika وسمحت "FDA" بتسويقه في الولايات المتحدة.

وقال "نيد شاربلس" ، دكتوراه في الطب ومفوض إدارة الأغذية والعقاقير: "في بداية تفشي فيروس زيكا، عندما لم يكن يُعرف سوى القليل عن المرض أوكيفية تشخيصه، عملت إدارة الأغذية والعقاقير بسرعة مع الشركات المصنعة لتشجيع تطوير اختبارات التشخيص والتأكد من توفرها باستخدام الطوارئ لدينا"

وتابع "شاربلس": "يعتبر تفويض التسويق اليوم دليلاً رائعًا على عمل إدارة الأغذية والعقاقير لحماية الصحة العامة في حالات الاستجابة للطوارئ.

وينتقل فيروس زيكا إلى البشر من خلال لدغة بعوضة من فصيلة الزاعجة المصرية المصابة.

Advertisements

وفي حين أن العديد من الأشخاص المصابين بعدوى فيروس زيكا لا يتعرضون لأي أعراض، إلا أن الفيروس يمكن أن يشكل مخاطر جسيمة على الصحة العامة.



فيروس زيكا

وأشار الباحثون إلى أن الروابط بين عدوى فيروس زيكا والمضاعفات العصبية التى تحدث (أي متلازمة جيلان باري)، وكذلك صغر الرأس والنتائج السيئة الأخرى المرتبطة بعدوى فيروس زيكا أثناء الحمل، زادت من أهمية إجراء اختبارات تشخيصية فيروس زيكا.

وفي عام 2016، أعلنت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أنه تم الإبلاغ عن انتقال فيروس زيكا المحلي المحدود الذي ينقله البعوض في الولايات المتحدة القارية.

وفي عامي 2018 و 2019 ، لم يتم الإبلاغ عن أي انتقال فيروس زيكا المحلي الذي ينقله البعوض في الولايات المتحدة