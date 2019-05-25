ريال مدريد يكذب تصريحات بوكيتينو في بيان رسمي

أصدر نادي ريال مدريد الإسباني بيانا رسميا كذب خلاله تصريحات الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام الإنجليزي بشأن طلب ناديه البقاء في مدينة ريال مدريد للتحضير لنهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول.



ويلعب توتنهام أمام ليفربول يوم 1 يونيو/حزيران المقبل في ملعب "واندا متروبوليتانو" معقل أتلتيكو مدريد الإسباني.

وأعلن النادي الملكي أنه يتعجب من تصريحات بوكتينو مدرب توتنهام حول طلب قدم للنادي حتى يتمكن من بقاء فريقه في مقر مدينة ريال مدريد بمناسبة نهائي دوري الأبطال.

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وأضاف النادي أن ذلك الطلب الذي تم الحديث عنه ليس صحيحا، ولقد أظهر النادي دائما تعامله الجيد مع جميع الطلبات المقدمة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والاتحاد الإسباني لكرة القدم ونادي أتلتيكو مدريد ونادي ليفربول ونادي توتنهام.

وتابع النادي الملكي أن جميع الطلبات المقدمة إلى الريال فقط هي استخدام معسكرات التدريب في مقر "سيوداد" التابع لريال مدريد وغرف تغيير الملابس الخاصة بها.

وأشار النادي الملكي إلى أن نادي ليفربول يخطط للتدريب في منشآت ريال مدريد في صباح يوم السبت يوم 1 يونيو/ حزيران ، على أن يقوم توتنهام بالتدرب يومي الخميس والجمعة 30 و31 مايو/أيار الجاري.

وأتم البيان أن تنظيم إقامة الفرق في نهائي دوري أبطال أوروبا يتم بواسطة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" وفقا لمعايير التنظيم والأمان ولم يطلب من نادي ريال مدريد في أي وقت من الأوقات استيعاب هذه الفرق في مرفق "سيوداد" ريال مدريد.