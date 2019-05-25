نصائح لمواجهة موجة الحر في رمضان

شهدت بعض الدول العربية منذ الثلاثاء، ارتفاعاً في درجات الحرارة تجاوز حاجز الـ38 درجة، فيما سجلت بعض الأيام ارتفاعات وصلت إلى 44 وأكثر، ما تسبب في إصابة كثيرين بما يسمى بالإجهاد الحراري.



وحذرت الدكتورة فرح حسين، استشاري التغذية العلاجية والسمنة بمصر، من التعرض لأشعة الشمس والحرارة مباشرة خلال فترة الصيام، ونصحت بالإكثار من شرب السوائل وبالأخص المياه خلال ساعات الإفطار بما لا يقل عن 8 أكواب تقريباً.





وقالت حسين "إذا تعرض الشخص إلى ضربة شمس أو أشعة شمس شديدة يجب اتباع إجراءات الإسعافات الأولية وقياس الوظائف الحيوية فوراً مثل ضغط الدم والحرارة والنبض والاستحمام بماء بارد مباشرة والتوجه لأقرب مركز طبي".

ووجهت استشاري التغذية العلاجية بعض النصائح لمواجهة الموجة الحارة خلال فترة الصيام كالتالي:

-الإكثار من تناول الفاكهة والخضراوات الغنية بالمياه مثل الخيار والخس والكانتلوب والأناناس والبطيخ والتوت بأنواعه.





-ضرورة تناول الوجبات المعدة في المنزل لضمان سلامة الأطعمة وحفظها بالطرق الصحية.

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-تجنب الأطعمة المالحة والمصنعة.

-تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة خاصة في الفترة ما بين 9 صباحاً إلى 4 مساء.

-ارتداء الملابس القطنية الفاتحة.





-ضرورة استخدام واقي الشمس والمظلة أو القبعة خاصة الأطفال وكبار السن والنظارة الشمسية.

-الحرص على ترطيب الوجه والبشرة بالمياه والمناديل المبللة باستمرار.





-وجوب إخلاء السيارات من القداحات والمشروبات الغازية والعطور والبطاريات بشكل عام.

-فتح نوافذ السيارة بشكل بسيط.