شكرا لقرائتكم خبر عن الشات على الموبايل يهدد عضلات اليد.. ابتعد عنها وحافظ على إبهامك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عضلات الرانفة هى منطقة اللحم الناعمة براحة اليد عند نهاية إصبع الإبهام، ولها فوائد هامة للعضلات، فهى التى تسمح للإبهام بإمساك الأشياء الصغيرة مثل قلم رصاص أو إبرة خياطة أو ملعقة، كما أنها تساعد فى العديد من الحركات التى يقوم بها إصبع الإبهام مثل كتابة رسائل نصية على هاتفك، وفتح مقبض الباب وحمل الحقائب الثقيلة.

يمكنك استخدام الإبهام لأداء العديد من المهام اليومية بمرور الوقت، ويمكن لهذه الحركات المتكررة أن تشدد على العضلات التي تتحكم في إبهامك، مسببة الالتهاب والألم.









أسباب الإصابة بألم عضلة الرنفة

يحدث ألم عضلة الرنفة نظرا للإفراط في الاستخدام من حركات الإبهام المتكررة وواحدة من أكثر الأسباب شيوعًا ولكن يمكن تجنبها بسهولة لمتلازمة الإفراط في استخدام الرانفة هي إرسال الرسائل النصية المتكررة باستخدام إصبع الإبهام .

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وترتبط تلك العضلات الرقيقة بالرباط الذي يمر عبر معصمك عبر نفق الرسغ ،عندما يصبح هذا الرباط ملتهبًا أو يحدث أي تورم في الأنسجة في النفق الرسغي ، فإنه يضيق النفق الرسغي ، ويضغط كل شيء فيه ، بما في ذلك العصب الوسيط الذي يمر عبر هذا النفق مما يسبب ألم فى العضلات.

الإصابات الرياضية أو السقوط على عضلة الرنفة سبب من أسباب ظهور الألم بها .