صحتك فى وصفة.. ميكس السبانخ والفراولة والعنب لصحة البنكرياس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
ٍسبانخ بالفراولة
إنشاء عصير بمكون واحد لن يكون مفضلا لكثير من الأشخاص ، لكن دمج كل من الفواكه والخضراوات قد يكون وسيلة للحفاظ على مستويات السكر وتحسين نكهة العصير.
- 1 كوب جرجير
- ربع كوب جزر
- تفاحة واحدة مقطعة
- زنجبيل طازج
- 1 كوب سبانخ
- 1/2 كوب فراولة
- 10 حبات عنب أحمر بدون بذور
- يتم خلط جميع المكونات وضربها جميعا بالخلاط وتقديمها طازجه
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