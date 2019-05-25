صحتك فى وصفة.. ميكس السبانخ والفراولة والعنب لصحة البنكرياس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ٍسبانخ بالفراولة البنكرياس أحد أعضاء الجهاز الهضمى يسكن خلف المعدة ويساعد على تحقيق التوازن بين كمية السكر في الدم أثناء تحويل الطعام إلى وقود للجسم، وعوامل نمط الحياة ، مثل اتباع نظام غذائي غني بالكربوهيدرات المصنعة والمكونات الاصطناعية ، يمكن أن تلحق الضرر بالبنكرياس ، ومع مرور الوقت ، تحد من وظيفته، والعكس فى حالة تناول الأطعمة الغنية بفيتامينات أ ، د ، هـ ، ك وحمض الفوليك ،وفقا لما أكده موقع " healthline" عصائر مفيدة لصحة البنكرياس إنشاء عصير بمكون واحد لن يكون مفضلا لكثير من الأشخاص ، لكن دمج كل من الفواكه والخضراوات قد يكون وسيلة للحفاظ على مستويات السكر وتحسين نكهة العصير. 1 كوب جرجير عصير الجرجير والجزر والتفاح والزنجبيل لبنكرياس صحى الوصفة ربع كوب جزر

تفاحة واحدة مقطعة

زنجبيل طازج 1 كوب سبانخ تخلط جميع تلك المكونات مع بعضها وتضرب جيدا ويتم تناولها طازجه . عصير السبانخ والفراولة والعنب ​الوصفه 1/2 كوب فراولة

10 حبات عنب أحمر بدون بذور

يتم خلط جميع المكونات وضربها جميعا بالخلاط وتقديمها طازجه

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