شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تظبط الكولسترول طبيعيا.. أكلات ضعها على مائدتك وأخرى تجنبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الكولسترول هو نوع من الدهون، فهى مادة شمعية تشبه الدهون التى ينتجها الكبد بشكل طبيعى، وهو ضرورى لتكوين أغشية الخلايا وبعض الهرمونات وفيتامين د.

لا يذوب الكولسترول فى الماء، لذلك لا يستطيع المرور عبر دمك بمفرده، للمساعدة فى نقل الكوليسترول ينتج الكبد البروتينات الدهنية.

البروتينات الدهنية وفقا لموقع "healthy" هى جزيئات مصنوعة من الدهون والبروتين، وتحمل الكولسترول والدهون الثلاثية (نوع آخر من الدهون) من خلال مجرى الدم، وهناك شكلان من الكولسترول هما البروتين الدهنى منخفض الكثافة (LDL) والبروتين الدهنى عالى الكثافة (HDL).

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إذا كان دمك يحتوى على الكثير من كوليسترول LDL فإنه يعرف بالكولسترول المرتفع، وعند تركه دون علاج يمكن أن يؤدى ارتفاع الكولسترول فى الدم إلى العديد من المشكلات الصحية، بما فى ذلك الأزمة القلبية أو السكتة الدماغية.

ارتفاع الكولسترول في الدم عادة لا يسبب أى أعراض، لهذا السبب من المهم فحص مستويات الكولسترول في الدم بشكل منتظم للتتعرف على مستويات الكولسترول الموصى بها فى عمرك.

قلل من استهلاكك للأطعمة الغنية بالكولسترول والدهون المشبعة والدهون غير المشبعة.

اختر المصادر الخالية من البروتين، مثل الدجاج والسمك والبقوليات.

تناول مجموعة واسعة من الأطعمة الغنية بالألياف، مثل الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة.

اختيار الأطعمة المخبوزة، المشوية، على البخار، المحمصة بدلاً من الأطعمة المقلية.

تجنب الوجبات السريعة والوجبات السريعة.

تناول الأسماك التي تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية مثل سمك السلمون والماكريل والرنجة هى مصادر غنية للأوميجا 3s. يحتوي الجوز واللوز وبذور الكتان المطحون والأفوكادو أيضًا على أوميجا 3.