شكرا لقرائتكم خبر عن فى اليوم العالمى للغدة الدرقية.. لماذا النساء أكثر عرضة للإصابة بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتم الاعتراف باليوم العالمى للغدة الدرقية على المستوى العالمى، باعتباره يومًا للتوعية بالغدة الدرقية، حيث العثور على أنواع مختلفة من اضطرابات الغدة الدرقية.



ما هى اضطرابات الغدة الدرقية؟هذه الاضطرابات عادة ما تكون ناجمة عن الغدة الدرقية المفرطة أو غير العاملة، وأكثر أمراض الغدة الدرقية شيوعًا وفقا لتقرير موقع "boldsky" تشمل:

فرط نشاط الغدة الدرقية (زيادة نشاط الغدة الدرقية بشكل غير طبيعي).

قصور الغدة الدرقية (انخفاض نشاط الغدة الدرقية بشكل غير طبيعي).

التهاب الغدة الدرقية (التهاب الغدة الدرقية)، تضخم الغدة الدرقية، وسرطان الغدة الدرقية.





مشاكل الغدة الدرقية تزداد خاصة فى النساء، ويرجع ذلك إلى حقيقة أن جسم المرأة هو أكثر عرضة للاختلالات الهرمونية من نظيرها من الذكور، كان أن النساء أكثر حساسية للتغيرات الهرمونية وأى علامة على نقص اليود يمكن أن تزيد من تعقيد نظام الغدة الدرقية الأنثوية.

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تكون المرأة الحامل أكثر عرضة لاضطرابات الغدة الدرقية، خاصة إذا كان الغدة الدرقية مفرط النشاط أو غير نشط، أيضا قد يحدث بسبب الاختلال فى مستويات الهرمونات فى جسم المرأة، الحيض غير الطبيعى، دورة الإباضة غير المتوازنة أو غير الموجودة، تكوين تميسات على المبيض، التهاب الغدة الدرقية بعد الولادة، الإجهاض، الولادة المبكرة، ولادة جنين ميت، نزيف ما بعد الولادة، وظهور مبكر لسن اليأس.

يمكن بسهولة تجنب نقص اليود من خلال السيطرة الروتينية وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، ولمنع حدوث مشاكل فى الغدة الدرقية، فإن الكمية اليومية الموصى بها من اليود تبلغ 150 ميكروجرام يوميًا لمعظم البالغين، وبالنسبة للنساء الحوامل أو المرضعات تكون المتطلبات أعلى.





بعض الأعراض الشائعة لقصور الغدة الدرقية هى:

إعياء.

ضعف التركيز.

جفاف الجلد.

الإمساك.

الشعور بالبرد.

احتباس السوائل وزيادة الوزن.

آلام العضلات والمفاصل.

كآبة.

تساقط الشعر.

نزيف مطول أو مفرط في النساء.

انقطاع الطمث يمكن أن يتسبب في توقف الدورة الشهرية لعدة أشهر أو أكثر.

فى معظم الحالات يمكن علاج اضطرابات الغدة الدرقية بشكل جيد عن طريق العلاج الطبى وهناك بعض الحالات قد تتطلب جراحة.