شكرا لقرائتكم خبر عن اضرار الافراط فى تناول اللحوم الحمراء أهمها ضعف صحة العظام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - النظم الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين واللحوم قد تسبب فقدان الكالسيوم، ويرتبط هذا في بعض الأحيان بهشاشة العظام وسوء صحة العظام.



أضرار اللحوم الحمراء

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “HealthLine”، كشف الأطباء عن أضرار الإفراط فى تناول اللحوم، وتشمل:

مرض القلب

إن تناول الكثير من اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان الكاملة الدسم كجزء من نظام غذائي عالي البروتين قد يؤدي إلى أمراض القلب، ويمكن أن يكون هذا مرتبطا بزيادة مدخول الدهون المشبعة والكولسترول.

ووفقا لدراسة أجريت عام 2010، وجد الباحثون أن تناول كميات كبيرة من اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان عالية الدسم يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية لدى النساء.



أضرار اللحوم الحمراء

فقدان الكالسيوم

وجدت دراسة أجريت عام 2013 أن هناك ارتباط بين المستويات العالية من استهلاك البروتين وسوء صحة العظام بسبب فقدان الكالسيوم وفيتامين د.

Advertisements

تغيير رائحة النفس إلي رائحة كريهه

التوقف عن تناول المزيد من الكربوهيدرات وإستبدالها بتناول المزيد من البروتين فإن الجسم يدخل مرحلة تسمي "الكيتوزيه"، حيث يبدأ في حرق الدهون للحصول على الوقود بدلا من الكربوهيدرات العادية.

وقالت اخصائية التغذية "جيسيكا روبس" إن الجسم عندما يحرق الدهون، ينتج أيضاً مواد كيميائية تسمى الكيتونات التي يمكن أن تترك الفم برائحة كريهه تشبه رائحة مزيل طلاء الأظافر.



أضرار اللحوم الحمراء

حدوث تأثيرات خطيرة على الكليتين

وأوضح الباحثون خلال دراسة أجريت عام 2014 أن الكليتين تحتاجان إلي النيتروجين لتصفية الدم، وتناول المزيد من البروتين يسبب نزول المزيد من النيتروجين في البول وهذا أمر خطير جداً وقد يتسبب في تلف الكلي.

حدوث إمساك شديد

من المعروف أن صدور الدجاج واللحوم الحمراء والأسماك والجبن تساعد علي نمو العضلات، ولكنها لا تقدم الألياف التي يحتاجها الجهاز الهضمي لمساعدته علي هضم الطعام، مما يؤدي إلي حدوث الإنتفاخ والإمساك الشديد.

وأوضح الباحثون أن الجسم يحتاج إلي المزيد من الألياف والكربوهيدرات لمساعدته علي الهضم، لافتين إلي أن الحبوب التي تحتوي علي الكثير من الكربوهيدرات المعقدة تشمل الحبوب الكاملة، والفاصوليا، والخضراوات، والفاكهة.