فوائد الكرفس الصحية وكيفية تناوله

فواد الكرفس الصحية كثيرة ولهذا من الضروري تعلم كيفية تناوله. فهو مصدر مهم للكثير من المغذيات مثل الألياف والفيتامينات A وK وC حمض الفوليك إضافة إلى البوتاسيوم والكالسيوم والصوديوم. ولهذا من المهم إضافته إلى النظام الغذائي من خلال تحضير وصفاته المختلفة.



فوائد الكرافس الصحية لا تعد ولا تحصى ومنها أنه يساعد على مكافحة الالتهابات وعلى الحفاظ على مستوى ضغط دم طبيعي وعلى خفض مستوى الكوليسترول والتمتع بوزن صحي.

مكافحة الالتهابات:

أظهرت دراسة حديثة أن الكرفس يحتوي على مادة "الأبيجينين" التي تحدّ من تأثير الالتهابات. كذلك يمكن الاستفادة من بذوره لأنها تحتوي على 25 مركباً تكافح الالتهابات وتقوي مناعة الجسم.

السيطرة على مستويات ضغط الدم: أظهرت دراسة حديثة نشرت نتائجها دورية Journal of Medicinal Food أنّ بذور الكرافس تحتوي على مركبات تساعد على خفض الضغط.

يعمل الكرفس على تنظيم توازن القلويات في الجسم: ولهذا فهو يحميه من الاضطرابات المرتبطة بالحموضة مثل حرقة المعدة المزعجة.

مكافحة السرطان:

يرتبط ذلك باحتواء الكرافس على "فلافونويد" الـ"لوتولين" الذي يتميز بخصائص مضادة للسرطان ويجعل علاجه الكيميائي أكثر فعالية. إلا أن الأبحاث لم تتوصل إلى نتيجة نهائية في هذا الصدد بعد.

يساعد الكرفس على الهضم: والسبب أنه يحتوي على الألياف كما على سكّريات تساهم في الحدّ من احتمال المعاناة من قرحة المعدة وفي تمتين بطانتها ومنع زيادة إفرازاتها.





محاربة فرط شحميات الدم:

وهو ما جاء في نتائج دراسة نشرت في مجلة Advances in Environmental Biology حيث وجد الباحثون أنه يمكن مستخلص الكرفس المساهمة في خفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم.

يقلل الكرفس من نسبة الكوليسترول والدهون الثلاثيّة:

كما أظهرت بعض الدراسات أنه يساهم في زيادة نسبة الكولسترول الجيد. إلا أن أيّ نتائج نهائية لم تثبت بعد.

تعزيز صحة الجهاز العصبي:

لأن الكرفس يحتوي على مادة الأبيجينين، فإن استهلاكه يحفز نمو الخلايا العصبية وتطورها. ومن الممكن أن يؤدي أيضاً إلى تعزيز الذاكرة واكتساب المعارف.

علاج نزلات البرد:

يعود هذا إلى احتوائه على كمية كبيرة من الفيتامين C الضروري لتعزيز جهاز المناعة. فهو مضاد أكسدة يحارب الجذور الحرة ويمنع تأثيرها الضار على الصحة.

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إنقاص الوزن:

والسبب احتواؤه على نسبة مرتفعة من الألياف التي تساعد على الشعور بالشبع وتسهل عملية الهضم. كما أنه غني بمادة تحفز حرق الدهون وتعزّز عملية الأيض مثل الكالسيوم والصوديوم والبوتاسيوم والنحاس والمغنيزيوم والحديد. وهو ليس غنياً بالسعرات الحرارية حيث يحتوي كل ضلع منه على 20 سعرة فقط. ولهذا ينصح بتناول القليل منه قبل موعد الوجبات بـ30 دقيقة.

يساعد الكرفس على زيادة الرغبة الجنسية: ولهذا يمكن تناوله نيّئاً مع السلطة أو مطهواً مع الحساء أو على شكل عصير.

كيف يؤكل الكرفس؟



للاستمتاع بفوائد الكرفس الصحية يجب تعلم كيفية تناوله. ولهذا نقترح 3 وصفات.

شوربة البروكلي والكرفس: تقلى قطع رأس من البروكولي مع كوب من قطع الكرفس وحبة جزر مقطعة و3 حبات كراث مفرومة وحبة بصل مفرومة و3 فصوص ثوم مسحوقة بالقليل من الزيت مع التقليب لمدّة عشر دقائق. يترك الخليط على نار هادئة. وبعد ذلك تضاف ملعقتان وسط من الكزبرة المفرومة ومعلقتان وسط من الزعتر المجفف والقليل من الفلفل الأسود. تخلط المكونات مجدداً وتترك لمدة 10 دقائق إضافية على النار. يضاف مرق الخضار ويترك المزيج يغلي لمدّة 20 دقيقة. وبعد ذلك يمكن طحن الشوربة لتصبح ناعمة.







عصير الكرفس والليمون:

تخلط خمس قطع من الكرفس مع قطع ثلاث حبات من الليمون وليتر من الماء. توضع المكونات في الخلاط وتخفق جيداً. ولخسارة الوزن يمكن شرب كوب من العصير قبل الوجبات.





سلطة التونة بالكرفس:

تقطع حبة جزر و4 أوراق ملفوف وحبتا بندورة وحبتا خيار. تخلط المكونات مع ملعقتي طعام من قطع الكرفس وملعقتين صغيرتين من الكزبرة و4 ملاعق صغيرة من البقدونس والقليل من الفلفل الأسود وعلبة من التونة. وهكذا يمكن التمتع بفوائد الكرفس الصحية وتعلم كيفية تناوله.

