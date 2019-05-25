أغرب لصوص اقتحموا منزلا وقاموا بتنظيفه

هل يمكن للص أن يدخل منزلا ويخرج منه خالي الوفاض، هذا ما حدث في منزل في ماساتشوستس، بل أكثر من ذلك، حينما قاموا بتنظيفه بشكل كامل كأي شركة نظافة.

فقد قال مالك المنزل نات رومان لصحيفة "بوسطن غلوب" إنه عندما عاد لمنزله في مارلبورو في الخامس عشر من مايو الجاري، ليتبين له أن أحدا ما اقتحم المنزل.

رومان (44 عاما) لاحظ أن الأسرة مرتبة، وكذلك الفرش والسجاجيد نظيفة بل والمرحاض أيضا.

بل إن اللص أو اللصوص تركوا له هدية، إذ صنعوا له زهورا ورقية طويت بطريقة أوريغامي اليابانية من مناشف المرحاض.

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الرجل اعتبر ما حدث بأنه "غريب ومخيف" واتصل بالشرطة.

السيرجنت دانيل كامبل قال إن دائرته لم تسمع عن حوادث اقتحام مشابهة، وإنه ليس هناك مشتبه بهم.

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