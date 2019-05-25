طريقة إعداد وتحضير مربى التفاح

القاهرة - لايف استايل المقادير:

4 عدد قرنفل

3 كيلو تفاحة (أخضر)

3 معلقة كبيرة عصير ليمون

2 كوب ماء

2 عود قرفة

1 كيلو سكر (أو حسب الرغبة) الخطوات:

نغسل التفاح جيدا ويقشر وينزع منه القلب ثم يقطع على شكل مكعبات صغيرة

ترص مكعبات التفاح فى إناء على شكل طبقات مع السكر.

ثم نضع فوق طبقات التفاح والسكر القرفة والقرنفل وعصير الليمون و2 كوب من الماء.

ثم نضعها على النار ويغطى الإناء جيدا مع الحرص على التقليب كل خمس دقائق.

تترك لمدة ساعة ونصف تقريبا على النار أو لحين أن يسمك قوامها.

ثم تعبأ فى برطمانات نظيفة ومعقمة وجافة تماما بالهنا والشفا. قد يهمك أيضا:طريقة تحضير كيك الكراميل والتفاح بالقرفة الشهية طريقة تحضير كيك القرفة بالزنجبيل

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