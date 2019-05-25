طريقة إعداد وتحضير مربى البلح

القاهرة - لايف استايل المقادير :

1 كيلو تمر (بلح سمانى)

1 كيلو سكر

1معلقة كبيرة عصير ليمون الخطوات :

ينزع النوى عن البلح ويغسل ويقشر.

ثم يسلق فى 3 كوب من الماء.

ينشل البلح من ماء السلق.

ثم نضيف السكر لماء السلق ونقلب حتى يذوب.

ثم نضيف عصير الليمون ونضيف البلح ثانيا ويترك على نار هادئة حتى يكتمل نضج المربى.

تترك حتى تهدأ ثم تعبأ فى برطمان جاف تماما ونظيفة ومحكمة الغلق بالهنا والشفا. قد يهمك أيضا:طريقة إعداد وتحضير تارت بالمربى والبلح طريقة تحضير كوكيز الأوريو المذهل

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