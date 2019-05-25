طريقة إعداد وتحضير تارت البلح الأسود

المقادير:

3 معلقة كبيرة سكر بودرة

1 عدد بيضة (طازجة)

1 كيلو تمر (بلح اسود مقشر ومنزوع النوي ومقسوم نصفين)

1 كوب دقيق

½ كوب زبدة (بدرجة حرارة الغرفة)

½ كوب شيكولاتة (صوص) الطريقة:

بنخلط مقادير التارت معا ثم نفردها في صينيه التارت ونخرمها بشوكه وندخلها الفريزر قليلا.

نشوح أنصاف البلح في الزبده بدون هرسها.

نخرج التارت من الفريزر وندهنة بصوص الشوكولاته ثم نرص انصاف البلح في شكل دواير.

ممكن نرش القليل من جوز الهند علي الوجة وندخلها الفرن حوالي ربع ساعه حتي تحمر الجوانب ثم تقدم. قد يهمك أيضا:طريقة إعداد وتحضير كيكة الفراولة بكريمة الزبدة والفراولة طريقة تحضيرالبراونيز بزبدة الفول السوداني وجناش الشوكولاتة

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