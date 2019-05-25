طريقة إعداد وتحضير قوالب تارت الشيكولاتة بدون خبز

المقادير

200 جرام كريمة لبّاني

200 جرام بسكوت (دايجيستيف مفتت)

120 جرام شيكولاتة (غامقة مبشورة)

100 جرام زبدة (غير مملحة)

100 جرام شيكولاتة (بالحليب مبشورة)

2 معلقة كبيرة سكر بودرة (منخول)

1 معلقة صغيرة فانيليا

1 معلقة كبيرة جولدن سيرب

الخطوات

نضع الجولدن سيرب والزبدة على نار خفيفة حتى تذوب الزبدة ثم نضيف المزيج إلى البسكويت ثم نصب المزيج في قوالب تارت صغيرة.

نذوب الشيكولاتة الغامقة والشيكولاتة بالحليب على حمام مائي على النار وعندما تذوب تماما نرفعها من على النار ونتركها خمس دقائق ثم نقلب الفانيلا والسكر في مزيج الشيكولاتة.

تخفق الكريمة ثم نضيفها الى مزيج الشيكولاتة ونقلب من أسفل لأعلى ببطء.

نملأ قوالب التارت بمزيج الشيكولاتة ونضعها في الثلاجة حوالي 3 ساعات على الأقل.

يزين الوجه بالشيكولاتة المبشورة أو حبات الفراولة او بأي فواكة متاحة في المنزل.

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