طريقة إعداد وتحضير أرز باللبن مع صوص المشمش

القاهرة - لايف استايل المقادير

2 كوب كريمة لبّاني

2 معلقة كبيرة نشا

2 كوب أرز عادى

1 ½ لتر حليب كامل الدسم

1 كيس فانيليا

1 كوب سكر (أو حسب الرغبة)

1 معلقة صغيرة قرفة

1 رشة جوزة الطيب

½ كوب جوزهند

½ كيلو مشمش الخطوات

نغسل الارز جيدا ونسلقه في كمية ماء تغطيه حوالي كوب واحد ونتركة يسلق نص سلق.

نضيف الحليب البارد بعد ما ندوب النشا فيه و نهدي النار ونقلب من وقت للتاني ونضيف الكريمة والسكر حتى ينضج الارز.

نضيف جوز الهند والفانيليا ونصب خليط الارز باللبن في الاطباق.

نجهز صلصة المشمش نغسل المشمش كويس ونشيل منه البذرة ونسلقه في ماء مضاف له سكر حسب الرغبة في التحلية.

بعد نضج المشمش نضربه في الخلاط مع اضافة قليل من ماء سلق المشمش و ننكه المشمش برشة جوزة الطيب والقرفة.

نوزع الصلصة علي وجه اطباق الارز باللبن ويترك ليبرد في الثلاجة للتقديم وبالهنا والشفا. قد يهمك أيضا:طريقة تحضير عمل كيكة الباونتي طريقة تحضير كيكة القرفة بالزبيب

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