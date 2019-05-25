طريقة إعداد وتحضير رمان باللبن

المقادير

2 x عدد رمان (مفصص)

2 x كوب لبن كامل الدسم

½ x كوب عسل نحل الخطوات:

في الخلاط نضع الرمان وؤ ونخلط جيدا.

نصفية جيدا عبر قطعة شاش او مصفاة سلك ناعمة جدا.

بعد تصفيتة نضيف عليه العسل النحل ونقلبة جيدا ويقدم بالهنا والشفا. قد يهمك أيضا:تعرفي على طريقة عمل عصير الخروب تعرفي على طريقة عمل عصير الخروب

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