فيديوجراف: ماذا يفعل الوداد والترجي مع الحكم المصري جهاد جريشة؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عينت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم المصري جهاد جريشة حكما للمواجهة المرتقبة بين الوداد الرياضي المغربي والترجي التونسي، التي ستدور، الجمعة، بمجمع الأمير مولاي عبدالله الرياضي بمدينة الرباط، في إطار ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويبحث "شيخ الأندية التونسية" عن الفوز برابع ألقابه في أمجد الكؤوس الأفريقية والثاني على التوالي، في حين يبحث "وداد الأمة" عن رفع اللقب الأغلى في القارة الأفريقية للمرة الثالثة.

وتستعرض "العين الرياضية" في الفيديوجراف التالي نتائج الوداد والترجي مع الحكم "المونديالي".