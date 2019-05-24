فيديوجراف: هل يصنع التلميذ مجده أمام الأستاذ في نهائي "أبطال أفريقيا"؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ستشهد مواجهة الوداد المغربي والترجي التونسي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا والمقرر إقامة لقاء الذهاب فيه، الجمعة، بمجمع الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط، حوارا خاصا بين "التلميذ" معين الشعباني، مدرب نادي العاصمة التونسية و"أستاذه" فوزي البنزرتي، مدرب "وداد الأمة".

مدرب الترجي: سنقاتل من أجل الحفاظ على لقبنا الأفريقي

الشعباني، صاحب لقب أصغر مدرب متوج بلقب أمجد الكؤوس الأفريقية، سيكون في مواجهة خاصة مع "المخضرم" البنزرتي، أحد أبرز المدربين في تاريخ الكرة التونسية والذي يطلق عليه لقب "صائد الألقاب"، نظرا لتتويجاته العديدة على الساحتين المحلية والخارجية.

وتستعرض "العين الرياضية" في الفيديوجراف التالي تفاصيل هذا "الحوار" بين "التلميذ" و"الأستاذ" في نهائي أفريقيا.