طريقة إعداد وتحضير الشوفان باللبن

القاهرة - لايف استايل المقادير:

2 كوب شوفان

1 لتر لبن كامل الدسم

1 معلقة كبيرة نشا (مذابة في معلقة كبيرة ماء)

½ كوب سكر

½ كوب جوزهند (مبشور)

¼ كوب زبيب الخطوات:

هنضع الحليب مع السكر فى قدر على النار مع التقليب المستمر حتى يسخن الخليط.

هنضيف الشوفان و يقلب حتي تنتفخ حبيبات الشوفان لحوالي4 – 3 دقائق.

بعدين نضيف النشا و نستمر فى التقليب حتى يصبح الخليط قوامه سميك.

يسكب فى قوالب التقديم و يزين بجوز الهند و الزبيب.

بعدما يبرد يوضع فى الثلاجة حتي يتماسك. قد يهمك أيضا:طريقة إعداد وتحضيركريب الموز والشوفان طريقة إعداد وتحضيرأصابع الشوفان بالشوكولاتة بدون فرن

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