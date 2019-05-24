طريقة إعداد وتحضير الكشري الأصفر

القاهرة - لايف استايل المقادير: 2 x عدد ماء

1 x كوب عدس (أصفر)

1 x معلقة كبيرة زيت ذرة

1 x رشة ملح (او حسب الرغبة)

1 x كوب أرز عادى الخطوات:

هنقدح الزيت و نضيف اليه الماء و الملح و نسيبه يغلي .

هنضف الارز و العدس و نغسلهم بالماء و بعدين نضيفهم الى المقادير السابقة عند الغلي .

و بعدين نسيبهم على نار متوسطة حتى يتشرب الماء ثم على نار هادئة حتى تمام النضج ثم يقدم بألف هنا . قد يهمك أيضا:طريقة إعداد وتحضير أرز بالخلطة طريقة إعداد وتحضير أرز بالصويا صوص

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