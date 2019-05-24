القاهرة - لايف استايل المقادير: 2 x عدد فص ثوم (مفروم)

2 x عدد رغيف عيش شامى (محمص)

2 x معلقة كبيرة ماء

1 x حزمة بقدونس طازج (مفروم)

1 x عدد باذنجان اسود كبير (مقطع شرائح)

1 x علبة زبادي

1 x معلقة صغيرة ملح (حسب الرغبة)

½ x كوب صنوبر (للتزيين)

½ x كوب حمص (مسلوق) الخطوات:

نحضر صينية ونقطع فيها العيش المحمص.

نحضر طاسة ونقلي فيها شرائح الباذنجان وتوضع فوق العيش في الصينية.

فى وعاء يخلط الزبادي والثوم والماء والملح وتصب نصف الكمية فوق العيش والباذنجان.

تضاف باقي كمية العيش والحمص ويصب باقي خليط الزبادي، ويزين بالبقدونس والصنوبر، ويقدم. قد يهمك أيضا:طريقة إعداد وتحضير غراتان باذنجان بالجبن تعرفي على طريقة إعداد صينية الكفتة بالبطاطا والباذنجان

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة إعداد وتحضير فتة الباذنجان بالصنوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.